Manisa 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıkları yükselecek. Gündüz termometreler 37°C’ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Nem oranı %80’in üzerine çıkacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artıracak. Rüzgar hızı bazı günlerde 20-23 km/sa’yi bulabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 38°C’ye ulaşacak. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 35°C civarında seyredecek.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı, dinlenilmelidir. Bu şekilde vücut sağlığı korunabilir.