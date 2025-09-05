Manisa 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı 5 km/s olacak. Nem oranı %54 seviyelerinde kalacak.

Cumartesi ve Pazar günleri hava koşullarının daha sakin olması bekleniyor. Her iki gün de güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18-19°C arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 3-4 km/s seviyelerinde kalacak.

Eylül ayının başları, Manisa'da genellikle sıcak ve güneşli geçiyor. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde. Gece sıcaklıkları ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %54 civarında. Yağış ihtimali düşüktür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.