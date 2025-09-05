HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Manisa 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Manisa'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı 5 km/s olacak. Nem oranı %54 seviyelerinde kalacak.

Cumartesi ve Pazar günleri hava koşullarının daha sakin olması bekleniyor. Her iki gün de güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18-19°C arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları 3-4 km/s seviyelerinde kalacak.

Eylül ayının başları, Manisa'da genellikle sıcak ve güneşli geçiyor. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerinde. Gece sıcaklıkları ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %54 civarında. Yağış ihtimali düşüktür.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?CHP bölünürse yeni parti kurulur mu?
'Dolar Adam' öldürüldü!'Dolar Adam' öldürüldü!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

Bankalar ne faiz ne yatırım ile kar elde ediyor!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

69 yaşındaki adamın işlediği suç pes dedirtti!

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

İki fenomen ismin kocası hakkında şoke eden ilişki iddiası! İsyan etti: Ahlaksızca...

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Meteoroloji’den üçlü alarm!

Meteoroloji’den üçlü alarm!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

1947 sonrası ilk kez olacak: Savaş Bakanlığı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.