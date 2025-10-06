Manisa 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Ekim Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Parçalı bulutlu bir görünüm hakimdi. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %75 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:11. Gün batımı ise 18:45 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 7 Ekim Salı günü sıcaklık daha soğuk olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 12°C öngörülüyor. 8 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışların gelmesi bekleniyor. Bu gün en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olacak. 9 Ekim Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 8°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 7 Ekim Salı günü beklenen soğuk hava günlük planları etkileyebilir. 8 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışlar da sorun yaratabilir. Bunun için hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre ayarlamak önem taşıyacaktır. Uygun kıyafetler giymek sağlığınızı korur. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.