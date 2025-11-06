HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 06 Kasım Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Kasım 2025 itibarıyla hava durumu puslu başlayacak. Görüş mesafesi düşerken, sıcaklık 11°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı ise %63 ile %96 seviyelerinde seyredecek. Ardından 7 Kasım'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Haftanın sonuna doğru hava koşulları sakinleşecek. Seyahat edenlerin ve sürücülerin dikkatli olmaları önerilmektedir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. İşte detaylar...

Manisa 06 Kasım Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu puslu başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesi düşebilir. Gün boyunca sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek ise 22°C olacak. Nem oranı %63 ile %96 arasında değişecek. Hafif rüzgarlar etkili olacak. Seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir.

7 Kasım 2025 Cuma günü, Manisa'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek 23°C civarında olacak. Nem oranı %59 ile %92 arasında değişecek. Kuzeydoğudan hafif rüzgarlar esecek. Akşam saatlerinde yer yer su birikintileri oluşabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Cumartesi ve Pazar günleri, 8 ve 9 Kasım 2025 tarihlerinde, hava koşulları sakinleşecek. Cumartesi günü yağışlar çekilecek. Hava kısmen açacak. Güneş, bulutların arasından zaman zaman görünecek. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde trafikte dikkat edilmesi önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli sürüş yapılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalar için faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevizlibağ'da iş makinesi alev alev yandı! Trafik kilitlendiCevizlibağ'da iş makinesi alev alev yandı! Trafik kilitlendi
Çok acı olay: 14 yaşındaki kızın ölümü kamerada!Çok acı olay: 14 yaşındaki kızın ölümü kamerada!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.