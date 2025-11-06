Manisa 06 Kasım Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu puslu başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesi düşebilir. Gün boyunca sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek ise 22°C olacak. Nem oranı %63 ile %96 arasında değişecek. Hafif rüzgarlar etkili olacak. Seyahat edenlerin dikkatli olmaları önemlidir.

7 Kasım 2025 Cuma günü, Manisa'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 11°C, en yüksek 23°C civarında olacak. Nem oranı %59 ile %92 arasında değişecek. Kuzeydoğudan hafif rüzgarlar esecek. Akşam saatlerinde yer yer su birikintileri oluşabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Cumartesi ve Pazar günleri, 8 ve 9 Kasım 2025 tarihlerinde, hava koşulları sakinleşecek. Cumartesi günü yağışlar çekilecek. Hava kısmen açacak. Güneş, bulutların arasından zaman zaman görünecek. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişecek. Pazar günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde trafikte dikkat edilmesi önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli sürüş yapılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalar için faydalı olacaktır.