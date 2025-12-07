HABER

Manisa 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 14°C ile 12°C arasında değişmesi bekleniyor. Yağışların azalması öngörülüyor. Bu süreçte kat kat giyinmek, rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek önemli olacak. Su geçirmeyen ayakkabılar ile şemsiyeleri kullanarak ıslanmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Elektronik cihazları korumak için su geçirmez kılıflar tercih edilmelidir.

Manisa'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 15°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 14°C ile 12°C arasında değişmesi bekleniyor. Yağışların azalması da öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Aynı zamanda şemsiyeler kullanmak ıslanmaktan korur.

Elektronik cihazları yağmurdan korumak için su geçirmez kılıflar kullanılmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

