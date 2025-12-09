HABER

Manisa 09 Aralık Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 9 Aralık 2025 tarihinde hava koşulları kısmen güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 13°C, gece ise 3°C civarında olacak. Nem oranı %93 düzeyinde bulunuyor ve rüzgar hızı saatte 4.9 km olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği öngörülmüyor. Yüksek nem, sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunmasını gerektiriyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir.

Doğukan Akbayır

Manisa'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 13°C civarında, gece ise 3°C civarında bekleniyor. Nem oranı %93 düzeyinde. Rüzgar hızı ise saatte 4.9 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 10 Aralık Çarşamba günü bulutlu bir hava, sıcaklıkları 12°C'ye düşürecek. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklık 14°C seviyesine çıkacak. 12 Aralık Cuma günü hava daha serin ve parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi önemli bir durum. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat edilmesi önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Yüksek nem oranı için yaşlılar ve solunum rahatsızlığı olanlara dikkat önerilir. Rüzgarın saatte 4.9 km olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Canlı Skor
