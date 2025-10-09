Manisa 09 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 18°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %83 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 5.5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:12, gün batımı saati ise 18:39 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 10 Ekim Cuma günü hava bol güneş ışığı ile 20°C civarında olacak. 11 Ekim Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 21°C'ye yükselecek. 12 Ekim Pazar günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklık 21°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak dışarıda vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapma imkânınız var. Güneş ışığına maruz kalacağınız saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız.