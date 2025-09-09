HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 31°C civarına ulaşması bekleniyor.

Manisa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde, 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 33°C, 11 Eylül Perşembe günü 34°C ve 12 Eylül Cuma günü 34°C seviyelerinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması da önem taşır.

Eylül ayının başları, Manisa'da genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerindedir. Gece sıcaklıkları ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %54 civarındadır ve yağış ihtimali düşüktür.

Bu dönemde, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için hava koşulları genellikle uygundur. Ancak, su kaynaklarının azalması ve enerji tüketiminin artması gibi olumsuz etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde, güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdıMuratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdı
CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.