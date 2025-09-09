Manisa 09 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde, 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 33°C, 11 Eylül Perşembe günü 34°C ve 12 Eylül Cuma günü 34°C seviyelerinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınları dik açıyla yeryüzüne ulaştığında, UV endeksi yüksek olur. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu kullanımı önerilir. Ayrıca, bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması da önem taşır.

Eylül ayının başları, Manisa'da genellikle sıcak ve güneşli geçmektedir. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C'nin üzerindedir. Gece sıcaklıkları ise 18-19°C civarındadır. Nem oranı %54 civarındadır ve yağış ihtimali düşüktür.

Bu dönemde, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için hava koşulları genellikle uygundur. Ancak, su kaynaklarının azalması ve enerji tüketiminin artması gibi olumsuz etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde, güneş ışınlarından korunmak, bol su tüketmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.