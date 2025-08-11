Manisa 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 40°C civarında olacak. Gün boyunca belirgin güneş ışığı bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Ağustos ayının tipik sıcaklık aralıklarıyla uyumlu.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 12 Ağustos Salı günü de hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 39°C, 14 Ağustos Perşembe günü ise 38°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Ancak aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak da önem taşır. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

Sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde benzer önlemleri almak faydalı olacaktır.