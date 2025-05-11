Manisa 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 26°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

12 Mayıs Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli aralıklarla olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek. 13 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında kalacak. 14 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar biraz daha düşerek 24°C seviyelerine inebilir.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve güneşli olması öngörülüyor. Zaman zaman bulutlu ve hafif yağmurlu günler de olabilir.

Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif kıyafetler tercih etmeleri önerilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla yanlarında hafif bir yağmurluk bulundurmaları da önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarına göre esnek planlar yapmak, olası ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak en iyisidir.