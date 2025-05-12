Manisa 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. 13 Mayıs Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava mevcut olacak. 14 Mayıs Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise tamamen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 22°C ile 24°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8°C ile 14°C arasında olacak. Yağış ihtimali düşük. Hava genellikle güneşli kalacak.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalısınız. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle UV seviyeleri artabilir. Bu nedenle güneş koruyucu kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığınız için faydalı olacaktır.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini göz önünde bulundurun. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı bu doğrultuda esnek tutmanız önemli.