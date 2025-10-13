Manisa 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında, akşam 17°C'ye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem sabah %74, gündüz %43, akşam %59 ve gece %79 olacak. Basınç sabah 1006 hPa, gündüz 1005 hPa, akşam 1003 hPa ve gece 1002 hPa seviyelerinde tahmin ediliyor.

14 Ekim Salı günü sıcaklık gündüz 23°C, akşam 13°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah %68, gündüz %43, akşam %59 ve gece %79 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Gündüzleri hafif ceket veya uzun kollu giysiler rahatlık sağlayabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için daha kalın giysilere ihtiyaç duyulabilir. Rüzgarın hafif olması nedeniyle şemsiye veya rüzgarlık gibi ek önlemler gerekmemektedir. Nem değişkenliği nedeniyle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması faydalı olabilir. Gündüz güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler cilt sağlığı açısından önemlidir.

Manisa'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Günlük aktiviteleri planlarken bu durumu göz önünde bulundurmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.