HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 13-16 Kasım tarihlerinde hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1-18°C aralığında değişecek. Nem oranları %40 ile %92 arasında seyredecek, rüzgarın hızı ise 2.4 ile 12.6 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu ve batımı saatleri de dikkat edilmesi gereken ayrıntılar arasında. Açık hava etkinlikleri planlayanlar soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalı ve hava koşullarına uygun önlemler almalıdır.

Manisa 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Manisa'da, 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava sabah saatlerinde yaklaşık 9°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 18°C'ye yükselebilir. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %63 civarındadır. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati 17:58 olarak tahmin ediliyor.

14 Kasım Cuma günü hava sabah saatlerinde 1°C civarında seyredecek. Gün boyunca 8°C'ye kadar yükselebilir. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Yağış ihtimali yok. Nem oranı %92 civarında olacak. Rüzgar hızı 12.6 km/saat'e ulaşacak. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati 17:53 olarak öngörülüyor.

15 Kasım Cumartesi günü hava sabah saatlerinde 2°C civarında olacak. Gün boyunca 8.4°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Hava kapalı ve bulutlu bir gün geçirecek. Yağış beklenmiyor. Nem oranı yine %92 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 17:53 olarak tahmin ediliyor.

16 Kasım Pazar günü hava sabah saatlerinde 6.5°C civarında olacak. Gün boyunca 13.1°C'ye kadar yükselebilir. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati 17:52 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi muhtemel. Nem oranlarının artması da bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu, güneş ışığının az olacağı anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Yüksek nem oranı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Astım veya alerji gibi hastalığı olanların dikkatli olması önerilir.

Rüzgar hızlarının zaman zaman 12.6 km/saat'e ulaşması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için önem taşıyor. Gün doğumu ve batımı saatlerinin değişikliği, gün ışığından daha az yararlanılacağı anlamına gelir. Dışarı çıkarken, ışığın yeterli olduğundan emin olunmalıdır.

Özetle, önümüzdeki günlerde Manisa'da hava koşulları soğuk ve kapalı olacak. Plan yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.