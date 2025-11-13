Manisa 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da, 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava sabah saatlerinde yaklaşık 9°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 18°C'ye yükselebilir. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %63 civarındadır. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati 17:58 olarak tahmin ediliyor.

14 Kasım Cuma günü hava sabah saatlerinde 1°C civarında seyredecek. Gün boyunca 8°C'ye kadar yükselebilir. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Yağış ihtimali yok. Nem oranı %92 civarında olacak. Rüzgar hızı 12.6 km/saat'e ulaşacak. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati 17:53 olarak öngörülüyor.

15 Kasım Cumartesi günü hava sabah saatlerinde 2°C civarında olacak. Gün boyunca 8.4°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Hava kapalı ve bulutlu bir gün geçirecek. Yağış beklenmiyor. Nem oranı yine %92 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12.6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı saati ise 17:53 olarak tahmin ediliyor.

16 Kasım Pazar günü hava sabah saatlerinde 6.5°C civarında olacak. Gün boyunca 13.1°C'ye kadar yükselebilir. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati 17:52 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi muhtemel. Nem oranlarının artması da bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gün boyunca hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu, güneş ışığının az olacağı anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkat etmelidir. Yüksek nem oranı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Astım veya alerji gibi hastalığı olanların dikkatli olması önerilir.

Rüzgar hızlarının zaman zaman 12.6 km/saat'e ulaşması bekleniyor. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için önem taşıyor. Gün doğumu ve batımı saatlerinin değişikliği, gün ışığından daha az yararlanılacağı anlamına gelir. Dışarı çıkarken, ışığın yeterli olduğundan emin olunmalıdır.

Özetle, önümüzdeki günlerde Manisa'da hava koşulları soğuk ve kapalı olacak. Plan yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.