Manisa 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, hava durumu gün içinde 39°C, gece ise 22°C civarında olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Manisa'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için ciddi bir risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 15 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığının 36°C, 16 Ağustos Cumartesi günü ise 39°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu, yüksek sıcaklıkların birkaç gün daha süreceğini gösteriyor.

Böylesi sıcak günlerde, açık alanda çalışanlar ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireyler dikkatli olmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumak açısından iyidir.

Sıcak hava dalgaları, yaşlılar ve çocuklar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmelidirler. Aşırı sıcakların tarım ürünleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle çiftçilerin sulama ve hasat planlamalarını gözden geçirmeleri faydalıdır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
