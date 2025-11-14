Manisa 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 16-21°C arasında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 5-9°C arasında olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16-19°C aralığında olacak. Gece sıcaklıkları ise 7-10°C arasında tahmin ediliyor. Hava genellikle az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Yağış ihtimali bu günlerde de düşük kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve sakin olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini unutmamalıyız. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmesi yararlı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından yararlanarak etkinlikler yapılabilir. Rüzgar hafif olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Yağış beklenmediğinden, planlanan etkinlikleri yağmur endişesi olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Manisa'da 14-16 Kasım tarihleri arasında hava koşulları ılıman olacak. Bu dönemde dışarıda vakit geçirmek uygun. Fakat sabah ve akşam saatlerindeki serinliği dikkate alarak kıyafetlerinizi özenle seçin.