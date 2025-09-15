Manisa 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 15 Eylül Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 25°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %42, akşam %45 ve gece %66 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 16 Eylül Salı günü sıcaklık 30°C, 17 Eylül Çarşamba günü 32°C ve 18 Eylül Perşembe günü 34°C'ye ulaşacak.

Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde, doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Tarım sektöründe çalışanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde işleri sınırlamalıdır. Rüzgar kuzeydoğudan eseceği için, açık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşabilecek serinlikten faydalanılabilir. Rüzgarın hızının artabileceğini unutmamak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.