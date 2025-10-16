Manisa 16 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 9.7°C olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıkların yaklaşık 19°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı %85 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 6.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:17'dir. Gün batımı ise 18:27 olarak hesaplandı.

17 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 27.4°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranının %50 civarında olması bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklıklar 20.5°C civarında seyredecek. Nem oranı bu gün %79 seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bol su tüketimi önerilmektedir. Güneşten korunma önlemleri de alınmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar, dışarıda vakit geçirirken temkinli olmalıdır.