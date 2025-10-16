HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 16 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da haftanın hava durumu, 16 Ekim'de sabah 9.7°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 19°C civarına yükselecek. 17 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 27.4°C'ye ulaşacak, nem oranı ise %50 seviyelerinde kalacak. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklıklar 20.5°C olarak tahmin ediliyor. Yüksek nem oranı ve değişken sıcaklıklar dikkate alındığında, kat kat giyinmek ve bol su tüketimi önerilmektedir. Dışarıda dikkatli olunmalıdır. İşte detaylar...

Manisa 16 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde 9.7°C olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıkların yaklaşık 19°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı %85 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 6.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:17'dir. Gün batımı ise 18:27 olarak hesaplandı.

17 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 27.4°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranının %50 civarında olması bekleniyor. 18 Ekim Cumartesi günü sıcaklıklar 20.5°C civarında seyredecek. Nem oranı bu gün %79 seviyelerine yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bol su tüketimi önerilmektedir. Güneşten korunma önlemleri de alınmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar, dışarıda vakit geçirirken temkinli olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.