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Manisa 16 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 16 Mayıs Cuma hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Manisa 16 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 17°C ile 30°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Cumartesi günü erken saatlerde yer yer sağanak yağışlar devam edecek. Hava sıcaklıkları 13°C ile 27°C arasında olacak. Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 25°C arasında seyredecek. Pazartesi ve Salı günleri bol güneş ışığı altında sıcaklık 11°C ile 28°C arasında olacak.

Mayıs ayı boyunca Manisa'da gündüz ortalama sıcaklık 24.4°C, gece ise 12.3°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 42 mm, nem oranı ise %57 civarındadır. Mayıs ayında genellikle 5 yağmurlu gün ve 12 güneşli saat bulunmaktadır.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcaklıkların değişkenliği nedeniyle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlanabilir. Ancak ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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