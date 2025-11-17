Manisa 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı yaklaşık 10 km/s olacak. Nem oranı ise %52 civarında olur. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygundur. Dışarıda vakit geçirmek için de güzel bir gündür.

İlerleyen günlerde 18 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü hava kapalı görünümde olacak. Yine sıcaklıklar 21°C civarında kalacak. 20 Kasım Perşembe günü de hava kapalı olacak. Sıcaklıklar yine 21°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak hava koşullarında değişiklikler olabilir.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Yağışsız bir dönem sizi bekliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimindesiniz. Ancak, hava aniden değişebilir. Plan yaparken esnek olmanız önemlidir.

Ayrıca, hava koşullarına uygun önlemler almalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerekirse bir ceket bulundurun. Açık hava etkinlikleri için hazırlık yaparken güneş ışığına dikkat edin. Şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Rüzgar hafif olacaktır. Yine de ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi olur. Hafif bir rüzgarlık veya ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarının değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip edin. Planlarınızı güncelleyerek esnek olmalısınız. Olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından dikkatli olun.