Manisa 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gece sıcaklık 15°C civarında olacak. Nem oranı %66 seviyesinde. Rüzgar hızı kuzeydoğu yönünden 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22'dir. Gün batımı saati ise 18:28 olarak hesaplanmıştır.

19 Ekim 2025 Pazar günü hava daha bulutlu olacak. Yer yer hafif yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %94 seviyesinde. Rüzgar hızı 2.7 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:20'dir. Gün batımı saati ise 18:22 olarak tahmin ediliyor.

20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava bulutlu ve aralıklı güneşli geçecektir. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %71 seviyesinde. Rüzgar hızı güney yönünden 1.17 km/saat olarak bekleniyor.

21 Ekim 2025 Salı günü hava puslu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece sıcaklığı 11°C civarında olacak. Nem oranı %60 seviyesinde. Rüzgar hızı batı yönünden 1.92 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Özellikle 19 Ekim'de beklenen hafif yağmurlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.