Manisa 18 Kasım Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Kasım 2025 Salı günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 21°C, gece ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %55 ile %89 arasında değişecek. Rüzgar hızı 10 km/sa civarında tahmin ediliyor. Bu koşullarda Manisa'da sakin bir gün geçirileceği öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 11°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %62 ile %91 arasında değişecek. 20 Kasım Perşembe günü en düşük sıcaklık 13°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 21°C olarak tahmin ediliyor. 21 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 11°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %43 ile %96 arasında bekleniyor. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve sakin olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşam kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüz saatlerinde hafif bir ceket yeterli olabilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgar hızlarının düşük olması nedeniyle serinlik endişesi yok.

