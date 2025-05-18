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Manisa 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek.

Manisa 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 24°C'ye yükselebilir, düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacak. Muhtemel sağanaklar gün boyunca aralıklı yağışların olabileceğini gösteriyor. Hava koşullarının hızla değişeceğini unutmamak gerekiyor.

19 Mayıs Pazartesi günü hava, parlak güneş ışığıyla 26°C'ye kadar ısınacak. Gece sıcaklığı 11°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü, hava tamamen güneşli olacak ve sıcaklık 27°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı 12°C civarında seyredecek. 21 Mayıs Çarşamba günü, bol güneş ışığı altında sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 15°C olacak.

Özellikle 18 Mayıs'taki olası sağanaklar için hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmalısınız. Günün ilerleyen saatlerinde serinleyebileceğinizi unutmamalısınız. Bu nedenle kat kat giyinerek vücut ısınızı dengelemeye dikkat edin. Sıcak günlerde bol su içmeyi ve güneş ışınlarından korunacak uygun kıyafetler giymeyi ihmal etmeyin.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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