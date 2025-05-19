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Manisa 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 19 Mayıs Pazartesi hava durumu bol güneşli ve 26°C sıcaklıkta olacak.

Manisa 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 26°C sıcaklık sunuyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayı için ortalamanın üzerinde. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü 27°C'ye ulaşan sıcaklık, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava ortaya çıkaracak. 21 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Bu tam güneşli bir gün olacak. 22 Mayıs Perşembe günü 32°C'lik sıcaklıkla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Mayıs ayı için tipik değerlerini aşıyor. Ortalama gündüz sıcaklığı 24.4°C, gece sıcaklığı ise 12.3°C'dir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla yeryüzüne ulaştığı saatlerde, özellikle 12:00 ile 16:00 arasında dışarıda dikkatli olunmalıdır. UV endeksi yüksek olacak. Bu nedenle, şapka ve güneş koruyucu kullanımı cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de rahatlık sağlayacaktır.

Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerekmektedir. Evde kalma imkânı olanların, klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Dışarıda vakit geçireceklerin ise gölgelik alanlarda bulunmaları daha iyidir. Sıcak havalarda enerji tüketiminin artabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, elektrikli cihazların gereksiz yere çalıştırılmaması ve enerji tasarrufu sağlanması çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve aşırı sıcaklardan kaçınmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, hem kişisel sağlığı hem de çevreyi korumak açısından kritiktir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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