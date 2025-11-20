Manisa 20 Kasım Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C. Gece en düşük sıcaklık ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 1.54 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 21 Kasım Cuma günü yüksek bulutlar arasında güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 23°C civarında seyredecek. 22 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 22°C civarında olacak. 23 Kasım Pazar günü az güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 20°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsızdır. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunulmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Bir kat daha fazla giyinmek soğuk havadan korunmak açısından faydalıdır. Gün içinde güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Hafta sonuna doğru hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanabilir. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Pazar günü az güneşli bir hava öngörülmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu güncel olarak takip etmeleri önerilir. Planlarını esnek tutmaları önemlidir.

Sonuç olarak Manisa'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları ılıman ve yağışsız olacaktır. Sabahlara ve akşamlara dikkat edilmelidir. Uygun giyinmek ve güneş koruyucu kullanmak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.