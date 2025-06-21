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Manisa 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklıkların 31°C civarında olacağı bekleniyor.

Manisa 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Manisa'da 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklıkların 31°C civarında olacağı bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 20°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

22 Haziran Pazar günü hava durumunun da güneşli ve sıcak olması tahmin ediliyor. 23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 24 Haziran Salı günü ise sıcaklıkların 33°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde, sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir.

Sıcak hava koşulları, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka ve güneş gözlüğü kullanarak doğrudan güneş ışığından korunmalısınız. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, ağır yemeklerden kaçınarak daha hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sisteminizi rahatlatacaktır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekmektedir. Sıcak havalarda araç kullanırken, klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Araç içinde yeterli su bulundurulmalıdır. Alınacak bu önlemler, kişisel sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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