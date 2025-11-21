HABER

Manisa 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 10°C ile 18.8°C arasında değişecek. Cumartesi günü hava ılımanlaşırken sıcaklık 13°C ile 21.4°C arasında seyredecek. Pazar günü serin ve yağışlı bir hava beklentisi var. Nem oranı %93'e yükselecek. Dışarı çıkacakların kat kat giyinmesi ve yağmurluk bulundurması önerilmektedir. Rüzgarın etkisine karşı dikkatli olunmalıdır.

Doğukan Akbayır

21 Kasım 2025 Cuma günü, Manisa'da hava durumu genel olarak bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 10°C ile 18.8°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %86 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:56, gün batımı saati ise 17:48 olarak hesaplanmıştır.

Cumartesi günü, 22 Kasım 2025, hava biraz daha ılımanlaşacak. Sıcaklıkların 13°C ile 21.4°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı yine %86 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 3.7 km/saat şeklinde tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı saati 17:51 olarak belirlenmiştir.

Pazar günü, 23 Kasım 2025, hava serin ve yağışlı geçecektir. Sıcaklık, 9.8°C ile 21.7°C arasında değişim gösterecek. Nem oranı %93 seviyesine yükselecek. Rüzgar hızı 2.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:01, gün batımı saati ise 17:49 olarak hesaplanmıştır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde, serin hava bekleniyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara hassas olanları etkileyebilir. Bu nedenle dikkatli olunması önerilir. Rüzgar zaman zaman sert esebilir. Açık alanlarda dikkatli olmalı, rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gerekir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
En Çok Aranan Haberler

