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Manisa 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, yazın kavurucu sıcaklıklarını bir kez daha gözler önüne serecek.

Manisa 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, yazın kavurucu sıcaklıklarını bir kez daha gözler önüne serecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %26, gece %45 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 22 Temmuz Salı günü en yüksek sıcaklık 41°C, en düşük sıcaklık 22°C olması tahmin ediliyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 43°C'ye kadar çıkacak. 24 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar yine 43°C seviyelerinde olacak.

Aşırı sıcak hava koşulları, hem insanlar hem de çevre için çeşitli riskler taşır. İnsanların aşırı sıcaklardan korunması hayati önem taşır. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmesi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi önerilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması, sıcak çarpması riskini azaltır. Evcil hayvanların serin ve gölgeli alanlarda tutulması, sağlıkları için önemlidir. Sıcak hava koşullarının tarım ürünleri üzerinde de olumsuz etkileri olabilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, hem kişisel hem de çevresel sağlık açısından gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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