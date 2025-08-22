HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 40°C'ye ulaşması bekleniyor.

Manisa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Manisa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Cumartesi günü sıcaklıkların 37°C, Pazar günü ise 34°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Pazartesi günü de hava sıcaklıklarının 34°C civarında seyredeceği öngörülüyor.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Ancak, aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak da önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gizemli sinyal: Ünlü kahin açıkladı...Gizemli sinyal: Ünlü kahin açıkladı...
Otoyolda tırın çarptığı şahıs öldüOtoyolda tırın çarptığı şahıs öldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti geride bırakıp sırra kadem bastı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Tarihin en ölümcül hastalığı geri döndü!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

Şırnak'ta ölümle biten tesadüf!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.