Manisa 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcaklıklarının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Cumartesi günü sıcaklıkların 37°C, Pazar günü ise 34°C seviyelerinde olması tahmin ediliyor. Pazartesi günü de hava sıcaklıklarının 34°C civarında seyredeceği öngörülüyor.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun olabilir. Ancak, aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkin kullanmak da önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.