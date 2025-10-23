Manisa 23 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve kapalıdır. Yerel kaynaklara göre sıcaklık 14°C ile 18°C arasında değişecektir. Nem oranı %77 civarındadır. Rüzgar hızı ise 4.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir iyileşme olabileceği öngörülmektedir. 24 Ekim Cuma günü sıcaklık 9.7°C ile 18.8°C arasında olacaktır. Nem oranının ise %95'e ulaşması beklenmektedir. 25 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 13.4°C ile 21.1°C arasında değişmesi planlanmaktadır. Nem oranı bu günde %62 olacaktır. 26 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 14°C ile 23.2°C arasında olmalıdır. Nem oranının %56'ya düşeceği öngörülmektedir.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir olabilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olmalıyız. Astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların açık hava aktivitelerini sınırlamaları önerilmektedir. Rüzgar hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirilmelidir.