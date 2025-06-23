Manisa 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 23 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında, gece ise 19°C civarında seyredecek. Yağış olasılığı düşük. Yaklaşık %5 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 24 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 19°C civarında olacak. Yağış olasılığı yine düşük seviyelerde kalacak. 25 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklıkları 33°C, gece ise 20°C civarında olacak. Bu gün yağış olasılığı %20 seviyelerinde olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak da yararlı olacaktır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.