Manisa 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C'ye ulaşması bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü de sıcaklığın 23°C olması ön görülüyor. Her iki gün için de yerel kaynaklarda bölgesel düzensiz yağmur yağışları olabileceği belirtilmektedir.

Manisa'nın Nisan ayı genelinde ortalama sıcaklıkları 13°C ile 19°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 68 mm, nem oranı ise %65 civarındadır.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, açık hava etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 20°C'nin üzerinde olması, hafif ve rahat kıyafetleri tercih etmenizi önerir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla yanınızda su geçirmez bir ceket veya şemsiye bulundurmanızda yarar var. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır