Manisa 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 32°C, gece ise 20°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 26°C, nem oranı %52. Rüzgar hızı 15 km/saat, doğu yönünden esecek.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 28 Ağustos Perşembe günü sabah sıcaklığı 32°C, gece ise 20°C olacak. 29 Ağustos Cuma günü sabah 32°C, gece 20°C. 30 Ağustos Cumartesi günü sabah 31°C, gece 19°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak gerekir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların sıcak havanın zararlarından korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.