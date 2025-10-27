HABER

Manisa 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 27 Ekim Cuma günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında seyrederken, akşam 16°C’ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. 28 Ekim'de kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık aralığı 15.8°C ile 28.7°C arasında değişecek. Diğer günlerde hava koşulları daha stabil kalacak. Ani değişimlerin farkında olmakta yarar var.

Manisa 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Manisa’da 27 Ekim Pazartesi günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında. Akşam saatlerinde 16°C’ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan orta şiddette esecek. Nem oranı sabah %75 olacak. Gündüz %50, akşam %60 ve gece %70 civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:31, gün batımı saati ise 18:16.

Salı günü, 28 Ekim’de hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 15.8°C ile 28.7°C arasında değişecektir. Nem oranı %51 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı 2.6 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 18:14.

Çarşamba günü, 29 Ekim’de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14.7°C ile 27.8°C arasında değişecek. Nem oranı %73 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:34, gün batımı saati ise 18:13.

Perşembe günü, 30 Ekim’de hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %51 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı yine 2.6 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:35, gün batımı saati ise 18:12.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek gerekir. Salı günü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması önemli olacaktır. Diğer günlerde ise hava koşulları daha stabil görünüyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır.

