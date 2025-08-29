HABER

Manisa 29 Ağustos Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Ağustos Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Manisa 29 Ağustos Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıkların 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 35°C, 31 Ağustos Pazar günü ise 36°C seviyelerine ulaşacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklık 18.8°C, en yüksek sıcaklık ise 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

