Manisa 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 16°C'ye düşecek. Rüzgar hızı 11 km/saat civarında. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %53, akşam %62 ve gece %81 olarak tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe günü az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 13°C arasında değişecek. 1 Kasım Cumartesi günü yüksek bulutlar arasından güneşin görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 22°C ile 9°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini hatırlamak önemlidir. Sabahları ve akşamları daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise güneş ışığından yararlanmak iyi bir seçenek. Rüzgarın hızının 11 km/saat civarında olacağı bilgisi var. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda bulunuyor. Sabah saatlerinde nem oranının yüksek olması dikkat çekiyor. Gün içinde nem oranı düşse de, nemli havaya karşı hassas olanların dikkatli olması önerilir.