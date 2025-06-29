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Manisa 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Haziran 2025 Pazar günü, Manisa'da hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor.

Manisa 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Rüzgarın hızı ise 35 km/saat civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 35°C'ye ulaşması bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 37°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için bazı önlemler almak önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde, öğle ve öğleden sonra, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif, açık renkli ve bol giysiler tercih edin. Bu, vücudunuzun serin kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bol su içmek, vücudunuzun su dengesini korumasına katkı sağlar. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korur. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmesi ve sulama programlarını buna göre ayarlaması önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde, kişisel sağlığınızı korumak ve günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen önlemleri almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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