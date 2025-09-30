Manisa 30 Eylül Salı Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Hava gündüzleri daha sıcak ve güneşli geçecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Akdeniz iklimini yansıtıyor. Yazın sonlarına doğru yaşanan ılıman hava koşulları gözlemleniyor.

1 Ekim Çarşamba günü hava durumu 26°C'ye kadar yükselecek. Puslu güneşli bir hava bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. Artan bulutlar hava durumunu etkileyecek. 3 Ekim Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık yine 23°C olarak kalacak. 5 Ekim Pazar günü puslu güneşli bir hava devam edecek. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 6 Ekim Pazartesi günü benzer hava koşulları izlenecek. 24°C’lik sıcaklıklar beklentisi var.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat etmek önemlidir. 3 Ekim Cuma günü beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına neden olabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Şemsiye taşımak da önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler vücut ısısını etkileyebilir. Kat kat giyinmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Gerekirse katları çıkarıp yeniden giymek de faydalıdır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre ayarlamak olumsuz durumların önüne geçer.