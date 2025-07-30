Manisa 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Bu sıcaklık, Temmuz ayının ortalama değerlerinin üstündedir. Bölgedeki sıcak hava dalgasının etkisini göstermektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıkların sürmesi öngörülüyor. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 37°C, 1 Ağustos Cuma günü 35°C ve 2 Ağustos Cumartesi günü de yine 35°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde etkinlikler yapılmalıdır. Tarım sektöründe çalışanların, güneşin en yoğun olduğu saatlerde çalışmamaları gerekmektedir. Bol su tüketimi de önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmamak ve sigara izmaritlerini doğaya atmamak gerekir.

Sıcak hava dalgaları insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların aşırı sıcaklardan korunması gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve yeterli sıvı almaları önemlidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanmak da serinlemek için etkili yöntemlerdir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde bireylerin ve toplulukların sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşımaktadır. Gerekli önlemleri almak her zaman öncelik olmalıdır.