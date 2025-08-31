HABER

Manisa 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 31 Ağustos 2025 Pazar günü hava durumu oldukça bunaltıcı olacak. Yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 37°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir.

Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 36°C, 2 Eylül Salı günü 38°C ve 3 Eylül Çarşamba günü 39°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu durum, Manisa'nın yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

Yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Serin ortamlarda bulunmak da önemlidir.

Tarım faaliyetleri yürütenler için bu yüksek sıcaklıklar zorluklar yaratabilir. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Sulama sistemlerini etkin kullanmak, ürünlerin sağlıklı gelişimi için gereklidir. Hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak ve serin tutmak da hayvan sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların ve tarım sektöründeki kişilerin gerekli önlemleri alarak sağlıklarını ve üretimlerini korumaları önemlidir.

