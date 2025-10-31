HABER

Manisa 31 Ekim Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren hava durumu güneşli ve ılıman geçecek. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C aralığında değişim gösterecek. 1 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli hava koşulları etkili olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların düşmesi nedeniyle uygun kıyafetler giymek önemli. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Hava durumunu takip etmek, planları optimize etmenize yardımcı olur.

Manisa'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 12°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %54 ile %84 arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 4 km civarında seyredecek.

1 Kasım Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek. 2 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar bu gün 13°C ile 23°C aralığında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava yine kısmen güneşli kalacak. Sıcaklık 12°C ile 24°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanmak için hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgar hızı düşük olacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.

