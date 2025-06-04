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Manisa 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 4 Haziran Çarşamba hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Manisa 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 34°C, gece ise 17°C olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Perşembe günü 36°C, 6 Haziran Cuma günü 37°C ve 7 Haziran Cumartesi günü 34°C'lik yüksek sıcaklıklar öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Manisa'nın Haziran ayındaki ortalama 23.3°C'lik değerinin oldukça üzerinde. Bu dönemde genellikle 18.4°C ile 24.4°C arasında sıcaklıklar görülmektedir.

Yüksek sıcaklıklar, insanlar ve çevre için zorluklar yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sıcak çarpması riski artmaktadır. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak için perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima kullanmak faydalı olacaktır.

Tarım sektörü için de bu sıcaklıklar sulama ihtiyaçlarını artırabilir. Bazı ürünlerin verimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, çiftçilerin sulama programlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Gerekirse uzmanlardan tavsiye almak faydalıdır.

Manisa'da beklenen yüksek sıcaklıklar, bireyler ve toplum üzerinde çeşitli etkiler yaratacaktır. Bu koşullara hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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