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Manisa 9 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa 9 Mayıs Cuma hava durumu merak edildi. Manisa'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Manisa 9 Mayıs Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Manisa'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır ve bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 10 Mayıs Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların 28°C civarında olması öngörülüyor. 11 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü ise artan bulutlarla sıcaklıkların 24°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 10 Mayıs Cumartesi günü beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak takip etmeniz faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, olumsuz koşullardan etkilenmemenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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