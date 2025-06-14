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Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Akit ve Zekeriya Say hakkında suç duyurusu! İnsanlık dışı paylaşımlar...

Yeni Akit gazetesinin insanlık dışı paylaşımları sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Başkan Ferdi Zeyrek’in ölümünün ardından, Yeni Akit gazetesinde ve Haber Müdürü Zekeriya Say’ın sosyal medya hesaplarında yer alan içeriklerle ilgili olarak yasal süreç başlatıldığı açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Akit ve Zekeriya Say hakkında suç duyurusu! İnsanlık dışı paylaşımlar...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından, gerici Yeni Akit gazetesi ve gazetenin Haber Müdürü Zekeriya Say’ın tepki çeken paylaşımları nedeniyle resmi girişimlere başladı.

Zeyrek’in ağır yaralandığı gün “Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla yayın yapan Yeni Akit, acı kaybın ardından da tepki çeken haberlere imza attı. Belediye, Başkan Zeyrek’in cenaze günü yapılan ve kamuoyunda infiale neden olan sosyal medya paylaşımları ile ilgili Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulundu.

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NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı gün “Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla manşet atan Yeni Akit'in haber müdürü Zekeriya Say, başkanın vefatı sonrası cenaze günü yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun sert tepkisini çekmişti.

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Sosyal medya profil fotoğrafını elektrik akımı görseliyle değiştiren Say, eleştirilerin ardından bu paylaşımı silmişti. Ancak tepkilere neden olan içerikler bununla sınırlı kalmadı. “Yarınki karikatürümüz” notuyla paylaştığı bir başka görsel de sosyal medyada öfkeye yol açtı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Akit Gazetesi Manisa Ferdi Zeyrek
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