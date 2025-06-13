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Manisa'da 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5’inci katından düşen Harun Karatay (45), hayatını kaybetti.

Manisa'da 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Akkeçili Caddesi üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Harun Karatay, beşinci kattaki diferansiyel palanga ipinin kopması sonucu dengesini kaybederek düşüp hareketsiz kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karatay'ı Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karatay’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Manisa İnşaat
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