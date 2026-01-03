HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan 59 yaşındaki Şerife Çınar’ın bulunması için arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Manisa'da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Demirci ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde ikamet eden Şerife Çınar’dan haber alamayan yakınları, evde de bulamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Manisa da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor 1

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatılan arama faaliyetleri, ekipler tarafından arazide yaya olarak sürdürülürken, drone ile de havadan tarama yapıldı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav ve Selendi yolları güzergâhlarında da arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Manisa da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor 2

İLÇEDEKİ TÜM ÇIKIŞ NOKTALARI KONTROL ALTINDA

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki KGYS kameraları incelemeye alınırken, Şerife Çınar’ın yakınları ile çevredeki vatandaşların da ifadelerine başvuruldu.

Arama çalışmaları, havanın kararması ve yağmur nedeniyle geçici olarak durdurulurken, günün aydınlanmasıyla birlikte saha taramasına yeniden devam edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: Araçlar zarar gördüŞiddetli rüzgar çatıyı uçurdu: Araçlar zarar gördü
Netanyahu'dan Trump'a 'Venezuela' tebriğiNetanyahu'dan Trump'a 'Venezuela' tebriği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa kayıp yaşlı kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.