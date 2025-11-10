HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da akılalmaz olay! Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti

Manisa'da 13 yaşındaki otizmli öğrenci, okul müdürü B. G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düşüp yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Okul müdürü de soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Manisa'da akılalmaz olay! Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti

Olay, 5 Kasım günü Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8’inci sınıfta eğitim gören otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü B.G.'nin müdahalesi sonucu merdivenden düştü. B.U.U yaralanırken, yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Eve gidip, durumu ailesine anlatan B.U.U., hastaneye götürüldü. Aile, çocuklarının tedavisinin ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte jandarmaya giderek, okul müdürü B.G.'den şikayetçi oldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa da akılalmaz olay! Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti 1

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaya ilişkin Turgutlu Kaymakamlığı açıklama yaptı. Aynı gün soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Turgutlu ilçemizde bulunan bir okulumuzda okul müdürünün öğrenciye yapmış olduğu fiili müdahaleye ilişkin aynı gün soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. "

Manisa da akılalmaz olay! Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti 2

"TUTTUĞU GİBİ MERDİVENLERDEN AŞAĞIYA FIRLATMIŞ"

B.U.U.’nun annesi Derya Yavuz, olay günü yaşananları anlattı. Yavuz, “Oğlum üst kata çıkıp, sınıfın kapısını açtıktan sonra matematik öğretmeni olan Yunus hoca dışarıya çıkıyor ve bazı çocukların sınıfta olmadığını söylüyor. Oğluma ‘Git aşağıdaki çocukları çağır’ demiş. Oğlum da merdivenlerden aşağıya inerken okul müdürü ile karşılaşıyor. Aralarında hiçbir konuşma olmadan okul müdürü oğlumu tuttuğu gibi merdivenlerden aşağıya fırlatmış. Daha sonra hiçbir ilk yardımda bulunmuyor. Çocuğumun kafası demirlere sıkışıyor. Her yeri merdivenlere çarpmış. Oğlum o şekilde eve geldi. Üstü başı toz içindeydi. Ne olduğunu sordum. Olayı anlattı. Müdürü telefonla aradım ancak, açmadı. Ardından müdür yardımcısını aradım. Olaydan haberi olmadığını söyledi” dedi.

Manisa da akılalmaz olay! Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti 3

Görüntüleri kayıt altına aldıktan sonra jandarmaya gidip şikayetçi olduklarını anlatan Yavuz, "Psikolojimiz alt üst oldu. Çocuğum okula gitmek istemiyor. Şikayetçiyim” dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de feci kaza! 10 yaralıMersin'de feci kaza! 10 yaralı
Konya'da trafik kazası! 1 kişi yaralandıKonya'da trafik kazası! 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
otizm Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.