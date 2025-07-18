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Manisa'da balıklar ölmesin diye zamanla yarıştılar! Kurumlar seferber oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gölette balık ölümlerinin önüne geçmek için kurumlar seferber oldu.

Manisa'da balıklar ölmesin diye zamanla yarıştılar! Kurumlar seferber oldu

Avcılar Derneği, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma sonucunda, göletteki balıklar güvenli şekilde başka bir gölete nakledildi.

Soma Tekeli Işıklar mevkiindeki maden sahası içinde bulunan gölette su seviyesinin kritik düzeye düşmesiyle birlikte balık ölümleri yaşanmaya başladı. Durumu fark eden doğaseverler, yetkililere haber verdi. Harekete geçen ekipler, balıkları kontrollü şekilde toplayarak Karacakaş Göleti’ne taşıdı.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan, yaşanan kuraklık ve iklim değişikliklerinin özellikle küçük su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayarak, "Balıklar başta olmak üzere birçok canlı türü zor durumda kalıyor. Bu nedenle göletlerdeki durumu yakından takip ediyoruz. Kurumlar arası iş birliğiyle önemli bir çalışmayı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızdan da doğaya karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz," dedi.

Soma Avcılar Derneği Başkanı Hakan Güzel ise doğada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını korumak için mücadele ettiklerini belirterek, "Su seviyesinin hızla azaldığı gölette balıklar için adeta ölüm kalım savaşı yaşanıyordu. Bizler de bu duruma kayıtsız kalmadık ve kurumlarla birlikte balıkların kurtarılması için çalıştık. Balıklar Karacakaş Göleti’ne taşınarak güvenli bir alana ulaştırıldı," ifadelerini kullandı.
Güzel, bu tür doğa dostu çalışmaların artarak devam etmesini dilediğini söyleyerek, katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.
Yetkililer, bölgedeki göletlerde kontrollerin devam edeceğini ve vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

(İHA)

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Manisa
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