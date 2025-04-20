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Manisa’da borç meselesi cinayetle bitti! Kuzenini öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişi, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü. Polis, kuzenini tabanca ile vurarak öldüren A.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa’da borç meselesi cinayetle bitti! Kuzenini öldürdü

Olay, Gaziler Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (32) ile kuzeni Bahri Curacı (25) büfede karşılaştı. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası A.C., kuzenini tabanca ile ateş açarak ağır yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Bahri Curacı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 25 yaşındaki genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Curacı'nın cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kuzenini tabanca ile vurarak öldüren A.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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