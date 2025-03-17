Manisa'da çocuklar koşarak teravih namazına gidiyor...

Manisa'nın Soma ilçesindeki Zeytinli Camii, çocukları camiye davet etmek amacıyla teravih namazı sonrası onlara bisküvi, çikolata, kek ve meyve suyu gibi ikramlar sunuyor. Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan Cami Çocuk Dolabı'nda biriken ikramları alan çocuklar, hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de dini değerleri öğrenme fırsatı buluyor. Cami İmam Hatibi Burak Karaca'nın önderliğinde gerçekleştirilen bu uygulama, çocukların hem manevi gelişimlerine katkı sağlıyor hem de onları camiye çekmek için eğlenceli bir yol sunuyor.

İLÇE MÜFTÜSÜ DESTEK VERDİ

Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, projeyi çok değerli bulduğunu belirterek, "Çocuklarımızın camiye ilgisini artırmak ve onları manevi değerlerle tanıştırmak için bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Soma Zeytinli Camii’nde uygulanan proje, çocukların camiye olan sevgisini pekiştirirken, aynı zamanda toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü de güçlendiriyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teravih namazları büyük bir coşkuyla idrak ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki Zeytinli Camii İmam Hatibi Burak Karaca, teravih namazını coşkuyla kılan yaklaşık 20-25 çocuğa, ibadet sonrası küçük hediyeler vererek çocukları mutlu ediyor.

"ÇOCUKLARIMIZI CAMİYE ÇEKMEK İÇİN BÖYLE BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumsal dayanışma ve manevi eğitim vizyonuna uygun olarak Cami Market projesini başlattıklarını kaydeden İmam Karaca, "Çocuklarımızı camiye çekmek, onlara cemaatle namaz kılma alışkanlığını kazandırmak ve dini değerlerle yetişmelerini sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Ramazan ayında çocukları camiye teşvik etmek amacıyla ikramda bulunuyoruz." diyerek, çocukların küçük yaşlarda camiye gelmeye başlamasının, ilerleyen yıllarda ibadet ve dini değerlerle bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Camii cemaatinin de destek verdiği proje, hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülüyor. "Çocuklarımızı İslam’ın değerleriyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Rabbim gençlerimizi muhafaza eylesin" diyen İmam Karaca, bu tür projelerin yaygınlaşması gerektiğini ve geleceğin, doğru şekilde yetiştirilen çocukların ellerinde şekilleneceğini ifade etti.

"ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

İmam Burak Karaca, camiye gelen çocukların sadece ibadetle değil, aynı zamanda yardımseverlik ve paylaşma değerleriyle de tanıştığını belirtti. Karaca, "Camiye gelen her çocuğa küçük bir ikram sunulması, sadece manevi bir bağ kurmanın ötesine geçiyor; aynı zamanda toplumdaki dayanışma ruhunu da pekiştiriyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu projeyi sürdürüyoruz. Onlar sayesinde çocuklarımıza güzel ahlakı ve İslam’ı öğretme fırsatımız oluyor" dedi.

Çocuklardan Ali Çetin ise, "Ailemle camimize geliyoruz, namazımızı kılıyoruz, hocamız da bize bisküvi ve çikolata veriyor. Çok mutlu oluyoruz." diyerek, uygulamanın kendisinde oluşturduğu mutluluğu dile getirdi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır