HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa'da dehşet! Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkili olduğu İzmir-Ankara D300 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun Uşak istikameti yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa'da dehşet! Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Aktaş yönetimindeki tır, Nadir Salmanov'un kullandığı kimyasal madde yüklü tır ve Rüstem Beğen idaresindeki ticari otomobil henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazasına karıştı.

Manisa da dehşet! Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 1

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası karayolunu adeta savaş alanına çevirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazanın şiddetiyle yaralanan ticari otomobil sürücüsü Rüstem Beğen (38), araçta bulunan Bülent Karabacak (25) ve Adem Kahyelioğlu (44) ile tırın sürücüsü Osman Aktaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Manisa da dehşet! Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 2

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hafif ticari otomobilin arka yolcu koltuğunda bulunan Aytekin Akkaya ile Nadir Salmanov'un (56) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Manisa da dehşet! Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı 3

YOL 3 SAAT SONRA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Kazanın şiddetiyle bir tır yol kenarındaki tarlaya devrilirken, diğer tırın yan yatarak karayolunu kapatması nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak yönünde trafik akışı durduruldu. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma, inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik yaklaşık 3 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza bölgesine gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde takip etti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Times Meydanı'nda panik anları! Silah sesleri duyulduTimes Meydanı'nda panik anları! Silah sesleri duyuldu
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltındaSeferihisar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı'nın eşi gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

14 yaşındaki cani, katliam sırasında canlı yayın açmış

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

Üst araması sırasındaki kötü muameleye soruşturma!

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eşcinsel olmadığını söylemişti! İlişki itirafıyla olay oldu

Eşcinsel olmadığını söylemişti! İlişki itirafıyla olay oldu

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.