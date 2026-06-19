Manisa'da dehşet! Zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi Kavacık Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Aktaş yönetimindeki tır, Nadir Salmanov'un kullandığı kimyasal madde yüklü tır ve Rüstem Beğen idaresindeki ticari otomobil henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazasına karıştı.

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası karayolunu adeta savaş alanına çevirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kazanın şiddetiyle yaralanan ticari otomobil sürücüsü Rüstem Beğen (38), araçta bulunan Bülent Karabacak (25) ve Adem Kahyelioğlu (44) ile tırın sürücüsü Osman Aktaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan hafif ticari otomobilin arka yolcu koltuğunda bulunan Aytekin Akkaya ile Nadir Salmanov'un (56) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

YOL 3 SAAT SONRA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Kazanın şiddetiyle bir tır yol kenarındaki tarlaya devrilirken, diğer tırın yan yatarak karayolunu kapatması nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak yönünde trafik akışı durduruldu. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma, inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik yaklaşık 3 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza bölgesine gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde takip etti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır